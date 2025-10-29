Beijing Hualian Hypermarket mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beijing Hualian Hypermarket veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Beijing Hualian Hypermarket hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 19,57 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,80 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at