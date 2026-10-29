Beijing Hualian Hypermarket stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Beijing Hualian Hypermarket stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 21,34 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,57 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at