Beijing Hualian Hypermarket verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Hualian Hypermarket präsentierte in der am 25.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Beijing Hualian Hypermarket 20,25 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at