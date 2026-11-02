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02.11.2026 06:31:29
Beijing HyperStrong Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Beijing HyperStrong Technology A hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,87 CNY, nach 1,70 CNY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 5,14 Milliarden CNY gegenüber 3,39 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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