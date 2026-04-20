Beijing Infosec Technologies A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Beijing Infosec Technologies A hat am 18.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Beijing Infosec Technologies A mit einem Umsatz von insgesamt 75,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 6,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at