Beijing InHand Networks Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beijing InHand Networks Technology A veröffentlichte am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,300 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 134,4 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 149,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at