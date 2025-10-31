|
31.10.2025 06:31:28
Beijing InHand Networks Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Beijing InHand Networks Technology A lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beijing InHand Networks Technology A ein EPS von 0,410 CNY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 197,7 Millionen CNY gegenüber 146,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
