Beijing InHand Networks Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beijing InHand Networks Technology A hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Beijing InHand Networks Technology A 0,630 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 227,7 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beijing InHand Networks Technology A einen Umsatz von 203,5 Millionen CNY eingefahren.

In Sachen EPS wurden 2,04 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beijing InHand Networks Technology A 1,76 CNY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Beijing InHand Networks Technology A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 27,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 777,21 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 610,76 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,07 CNY und einem Umsatz von 824,00 Millionen CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

