Beijing Integrity Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Beijing Integrity Technology A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Integrity Technology A 0,270 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 153,7 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 16,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 183,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,300 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Beijing Integrity Technology A ein Ergebnis je Aktie von 0,060 CNY vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Beijing Integrity Technology A 296,00 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 354,84 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at