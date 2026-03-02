|
02.03.2026 06:31:29
Beijing Integrity Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Beijing Integrity Technology A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Integrity Technology A 0,270 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 153,7 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 16,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 183,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,300 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Beijing Integrity Technology A ein Ergebnis je Aktie von 0,060 CNY vermeldet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Beijing Integrity Technology A 296,00 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 354,84 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.