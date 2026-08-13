Beijing Jangho Curtain Wall: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Beijing Jangho Curtain Wall hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,26 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beijing Jangho Curtain Wall 0,160 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,30 Milliarden CNY – ein Plus von 22,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beijing Jangho Curtain Wall 5,14 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at