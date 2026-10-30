Beijing Jangho Curtain Wall informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beijing Jangho Curtain Wall stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beijing Jangho Curtain Wall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Beijing Jangho Curtain Wall im vergangenen Quartal 6,39 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing Jangho Curtain Wall 5,21 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at