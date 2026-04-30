Beijing Jangho Curtain Wall stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Beijing Jangho Curtain Wall ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Beijing Jangho Curtain Wall die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,13 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite hat Beijing Jangho Curtain Wall im vergangenen Quartal 4,53 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing Jangho Curtain Wall 4,19 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at