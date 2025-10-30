Beijing JCZ Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beijing JCZ Technology A veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 52,0 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 50,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at