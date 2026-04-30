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30.04.2026 06:31:29
Beijing JCZ Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Beijing JCZ Technology A hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 CNY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beijing JCZ Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 62,8 Millionen CNY im Vergleich zu 64,4 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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