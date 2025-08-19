Beijing Jingcheng Machinery Electric hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Beijing Jingcheng Machinery Electric hat am 16.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 CNY erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 354,5 Millionen CNY, gegenüber 425,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,59 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at