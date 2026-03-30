Beijing Jingcheng Machinery Electric hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Beijing Jingcheng Machinery Electric lud am 27.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,040 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beijing Jingcheng Machinery Electric in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 446,6 Millionen CNY im Vergleich zu 534,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,100 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Beijing Jingcheng Machinery Electric ein Ergebnis je Aktie von 0,010 CNY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,52 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,65 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at