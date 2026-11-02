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02.11.2026 06:31:29
Beijing Jingneng Power legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Beijing Jingneng Power hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 0,07 CNY gegenüber 0,170 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Beijing Jingneng Power mit einem Umsatz von insgesamt 8,48 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,08 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 6,61 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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