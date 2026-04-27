27.04.2026 06:31:29

Beijing Jingneng Power veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Beijing Jingneng Power ließ sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Beijing Jingneng Power die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 10,18 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beijing Jingneng Power 10,33 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,500 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Beijing Jingneng Power in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35,34 Milliarden CNY im Vergleich zu 35,11 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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