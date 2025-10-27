Beijing Jingneng Power zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Jingneng Power lud am 24.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 CNY, nach 0,070 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,95 Prozent auf 9,08 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,73 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at