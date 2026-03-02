|
Beijing Jingpin Tezhuang Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Beijing Jingpin Tezhuang Technology A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing Jingpin Tezhuang Technology A ein EPS von -0,400 CNY in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 81,7 Millionen CNY – eine Minderung von 14,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 95,5 Millionen CNY eingefahren.
Beijing Jingpin Tezhuang Technology A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,210 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,760 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 293,88 Millionen CNY – ein Plus von 79,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Beijing Jingpin Tezhuang Technology A 163,67 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
