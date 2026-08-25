Beijing Jingpin Tezhuang Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Beijing Jingpin Tezhuang Technology A lud am 24.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,20 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beijing Jingpin Tezhuang Technology A -0,050 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 17,6 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 65,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beijing Jingpin Tezhuang Technology A 50,3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at