Beijing Jingwei Hirain Technologies A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beijing Jingwei Hirain Technologies A gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,58 CNY gegenüber -1,070 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 1,17 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 11,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beijing Jingwei Hirain Technologies A 1,33 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at