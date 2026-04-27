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27.04.2026 06:31:29
Beijing Jingwei Hirain Technologies A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Beijing Jingwei Hirain Technologies A gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,58 CNY gegenüber -1,070 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig standen 1,17 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 11,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beijing Jingwei Hirain Technologies A 1,33 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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