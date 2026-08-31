Beijing Jingyi Automation Equipment A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Beijing Jingyi Automation Equipment A hat am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 CNY, nach 0,320 CNY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Beijing Jingyi Automation Equipment A mit einem Umsatz von insgesamt 548,5 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 396,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 38,21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at