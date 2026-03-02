02.03.2026 06:31:29

Beijing Jingyi Automation Equipment A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beijing Jingyi Automation Equipment A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,11 CNY. Im letzten Jahr hatte Beijing Jingyi Automation Equipment A einen Gewinn von 0,140 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,20 Prozent auf 323,2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 254,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,870 CNY. Im Vorjahr waren 0,910 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,43 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Beijing Jingyi Automation Equipment A einen Umsatz von 1,02 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen