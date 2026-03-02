Beijing Jingyi Automation Equipment A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beijing Jingyi Automation Equipment A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,11 CNY. Im letzten Jahr hatte Beijing Jingyi Automation Equipment A einen Gewinn von 0,140 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,20 Prozent auf 323,2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 254,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,870 CNY. Im Vorjahr waren 0,910 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,43 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Beijing Jingyi Automation Equipment A einen Umsatz von 1,02 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at