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30.04.2026 06:31:29
Beijing Jingyi Automation Equipment A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Beijing Jingyi Automation Equipment A hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 CNY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Beijing Jingyi Automation Equipment A 392,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 337,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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