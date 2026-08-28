Beijing Jingyuntong Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Beijing Jingyuntong Technology hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Beijing Jingyuntong Technology mit einem Umsatz von insgesamt 438,1 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 830,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 47,23 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at