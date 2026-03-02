Beijing Jiuzhouyigui Environmental Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Beijing Jiuzhouyigui Environmental Technology A präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Jiuzhouyigui Environmental Technology A 0,240 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 96,8 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 43,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 170,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,100 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Beijing Jiuzhouyigui Environmental Technology A im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 35,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 231,39 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 359,07 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at