Beijing Kawin Technology Share A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Kawin Technology Share A gab am 25.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,04 CNY. Im letzten Jahr hatte Beijing Kawin Technology Share A einen Gewinn von 0,150 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 206,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 231,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at