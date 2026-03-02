Beijing Kawin Technology Share A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Kawin Technology Share A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Beijing Kawin Technology Share A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,44 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 CNY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 393,9 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beijing Kawin Technology Share A einen Umsatz von 219,7 Millionen CNY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,170 CNY. Im Vorjahr waren 0,850 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,32 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Beijing Kawin Technology Share A 1,22 Milliarden CNY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,800 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 1,21 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at