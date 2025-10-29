Beijing Kingsoft Office Software, A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Beijing Kingsoft Office Software, A veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,93 CNY. Im letzten Jahr hatte Beijing Kingsoft Office Software, A einen Gewinn von 0,690 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 1,52 Milliarden CNY gegenüber 1,21 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,915 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,52 Milliarden CNY belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at