Beijing Kingsoft Office Software, A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Beijing Kingsoft Office Software, A veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,25 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,930 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,77 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,52 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,04 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,80 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at