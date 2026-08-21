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21.08.2026 06:31:29
Beijing Kingsoft Office Software, A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Beijing Kingsoft Office Software, A hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,750 CNY je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Beijing Kingsoft Office Software, A 1,70 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,36 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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