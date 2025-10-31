Beijing Labtech Instruments A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Beijing Labtech Instruments A veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Beijing Labtech Instruments A hat ein EPS von 0,17 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,170 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite hat Beijing Labtech Instruments A im vergangenen Quartal 91,9 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing Labtech Instruments A 96,2 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at