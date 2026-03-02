02.03.2026 06:31:29

Beijing Labtech Instruments A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beijing Labtech Instruments A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beijing Labtech Instruments A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 117,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 112,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,590 CNY im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,77 Prozent auf 422,38 Millionen CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 402,23 Millionen CNY gelegen.

