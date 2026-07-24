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24.07.2026 06:31:29
Beijing Longruan Technologies A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Beijing Longruan Technologies A hat am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beijing Longruan Technologies A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 64,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 49,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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