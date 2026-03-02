Beijing Longruan Technologies A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Longruan Technologies A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,57 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing Longruan Technologies A ein EPS von -0,220 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 69,72 Prozent auf 34,5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 114,0 Millionen CNY gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,750 CNY. Im Vorjahr waren 0,460 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 156,63 Millionen CNY – eine Minderung um 51,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 325,42 Millionen CNY eingefahren.

