Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
12.01.2026 10:43:15
Beijing looms large over Singapore-based Manus’ deal with Meta
The swift scrutiny shows fears Manus’ sale could spur more tech stars to follow the same pathWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!