Beijing Navigation Control Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Beijing Navigation Control Technology A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Beijing Navigation Control Technology A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 59,48 Prozent auf 172,1 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 107,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,110 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,050 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 301,04 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 77,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 169,98 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at