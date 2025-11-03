Beijing North Star hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Beijing North Star hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,17 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beijing North Star in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,27 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,21 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at