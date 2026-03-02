Beijing Piesat Information Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Beijing Piesat Information Technology A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,07 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -4,480 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beijing Piesat Information Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 131,3 Millionen CNY im Vergleich zu 230,4 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 4,470 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -5,330 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 533,91 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 66,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Beijing Piesat Information Technology A 1,57 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at