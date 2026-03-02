Beijing Roborock Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Beijing Roborock Technology A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 CNY gegenüber 1,96 CNY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beijing Roborock Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,55 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,94 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,25 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 6,42 Milliarden CNY erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,28 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 7,69 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Beijing Roborock Technology A im vergangenen Geschäftsjahr 18,62 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing Roborock Technology A 11,89 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 5,73 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 18,59 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at