Beijing Roborock Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Beijing Roborock Technology A ließ sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Beijing Roborock Technology A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,87 CNY, nach 1,40 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 5,61 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Roborock Technology A 4,16 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at