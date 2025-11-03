Beijing Roborock Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beijing Roborock Technology A lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 CNY gegenüber 1,37 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 60,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,16 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,59 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,55 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 4,12 Milliarden CNY gesehen.

Redaktion finanzen.at