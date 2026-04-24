Beijing Roborock Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Beijing Roborock Technology A hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 1,25 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing Roborock Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 CNY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,23 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 3,43 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,20 CNY sowie einen Umsatz von 4,22 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at