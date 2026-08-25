Beijing Roborock Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beijing Roborock Technology A präsentierte in der am 24.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,89 Prozent auf 5,86 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,48 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,96 CNY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 5,66 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at