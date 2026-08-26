Beijing Sanyuan Foods legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Beijing Sanyuan Foods gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Beijing Sanyuan Foods ebenfalls ein EPS von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1,75 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,68 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at