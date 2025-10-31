Beijing Sanyuan Foods: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Beijing Sanyuan Foods präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,04 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing Sanyuan Foods noch ein Gewinn pro Aktie von -0,020 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Beijing Sanyuan Foods 1,54 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,54 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at