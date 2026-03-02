02.03.2026 06:31:29

Beijing Seeyon Internet Software A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Beijing Seeyon Internet Software A lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 350,8 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beijing Seeyon Internet Software A einen Umsatz von 229,7 Millionen CNY eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,940 CNY. Im Vorjahr waren -2,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Beijing Seeyon Internet Software A im vergangenen Geschäftsjahr 905,09 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing Seeyon Internet Software A 840,92 Millionen CNY umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,920 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 850,01 Millionen CNY geschätzt.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
