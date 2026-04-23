Beijing Seeyon Internet Software A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Seeyon Internet Software A präsentierte am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,56 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,580 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 105,2 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 128,5 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at