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01.09.2026 06:31:29
Beijing-Shanghai High Speed Railway A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Beijing-Shanghai High Speed Railway A äußerte sich am 30.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,070 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,28 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 10,79 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,074 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 11,26 Milliarden CNY ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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